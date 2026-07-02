Hideo Kojima ist nicht nur unzufrieden mit Sonys Entscheidung, physische Formate für Videospiele schrittweise einzustellen: Er fürchtet auch eine Zukunft ohne Besitz

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Hideo Kojima, der Schöpfer von Death Stranding und Metal Gear Solid 2, gilt oft nicht nur als kreatives Genie, sondern bietet in seinen Videospielen Gameplay-Konzepte und Ideen, die sich völlig von denen anderer Entwickler unterscheiden. Für viele ist Kojima einer der wenigen Namen, die in der Branche noch als echter 'Auteur' gelten, und in jüngerer Vergangenheit haben wir gesehen, wie einige seiner 'futuristischen' Ideen aus vor Jahrzehnten geschaffenen Werken letztlich, wenn auch nicht ganz, in etwas sehr Realitätsähnliches geworden sind (und falls ihr mir nicht glaubt, Schau dir einfach die Handlung von Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty an).

Kojima hat immer sehr eng mit PlayStation zusammengearbeitet, und dank ihnen konnte er sein eigenes Studio und sein erstes Spiel als unabhängiger Entwickler, Death Stranding, gründen. Nach der gestrigen Ankündigung am 1. Juli, dass Sony ab Januar 2028 die Produktion physischer Spiele einstellen wird, hat Kojima eine Erklärung abgegeben, in der er seine Bedenken darlegt, die über Videospiele hinausgehen.

In seiner Reflexion spricht Kojima weniger über physische Medien, sondern über die Folgen der Unklarheit, ob man tatsächlich digitale Produkte besitzt oder einfach eine Lizenz besitzt, die vom Unternehmen, dem die Plattform oder die Hosting-Server gehört, widerrufen werden kann. Kojima ist auch weithin bekannt als Liebhaber physischer Medien und als begeisterter Sammler seltener und exklusiver Ausgaben von Musik, Büchern und Filmen. Nachfolgend ist seine vollständige Reflexion:

"Irgendwann werden selbst digitale Daten nicht mehr von Einzelpersonen aus eigener Initiative gehören. Wann immer es eine große Veränderung oder einen Unfall in der Welt, in einem Land, in einer Regierung, in einer Idee, in einem Trend gibt, kann der Zugang dazu plötzlich abgeschnitten werden.

Wir werden nicht frei auf die Filme, Bücher und Musik zugreifen können, die wir geliebt haben. Ich wäre ein Have-Not. Davor habe ich Angst. Das ist keine Gier."

Was hältst du von Hideo Kojimas Worten? Stimmst du ihm und seinen Ängsten zu?