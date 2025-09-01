Hideo Kojima: "Ich spiele wahrscheinlich nur ein Spiel pro Jahr"

HQ

Nur wenige Spieleentwickler haben den gleichen fast mythischen Status wie Hideo Kojima, aber andererseits ist er seit fünf verschiedenen Jahrzehnten eine prominente Figur in der Spielewelt. Er ist natürlich am besten für die Metal Gear-Spiele bekannt, aber heute assoziieren wir ihn vor allem mit Death Stranding - und als nächstes kommen OD und Physint.

Woher nimmt er also all seine Inspiration? Man könnte meinen, dass es von Videospielen kommt und dass er sie viel spielt. Das ist jedoch weit von der Wahrheit entfernt, und während der New Global Sport Conference (via Rolling Stone) sprach er über seine Spielgewohnheiten:

"Ich schaue mir Filme an, lese Bücher, treffe Leute und gehe in Museen, und ich kopiere nichts von einem Spiel. Und es gibt viele Spieleentwickler, die sich nur andere Spiele ansehen."

Was das Spielen vieler Spiele ausmacht, ist natürlich für uns alle individuell, aber Kojima hat tatsächlich klargestellt, was das für ihn bedeutet, und verriet, dass er nicht sehr viel spielt, weil es so viel Zeit in Anspruch nimmt:

"Spiele nehmen viel Zeit in Anspruch, und ich spiele wahrscheinlich nur ein Spiel pro Jahr. Ich spiele meine Spiele, indem ich checke, aber ich muss über den Tellerrand hinausschauen, und das, was außerhalb der Spielwelt passiert, ist für mich wichtiger, um es in mein Spiel zu integrieren."

Sind Sie von dieser Ankündigung überrascht und wie lässt sie sich mit Ihren eigenen Spielgewohnheiten vergleichen?