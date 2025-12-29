Hideo Kojima glaubt, dass Predator: Badlands und Last Samurai Standing großartige Spiele abgeben würden

HQ

Mit OD und Physint am Horizont wissen wir, dass Hideo Kojima wahrscheinlich bis 2030 oder darüber hinaus ein vielbeschäftigter Typ sein wird, aber das hält ihn nicht davon ab, andere Projekte oder mögliche interessante Spiele in Betracht zu ziehen. Ein kürzlicher Film und eine Fernsehserie sind dem Gaming-Auteur besonders aufgefallen, da sie großes Potenzial als Videospiele haben.

In einem kürzlichen Interview mit Wired sagte Kojima, dass Predator: Badlands eine Geschichte hatte, die sich für ihn wie ein Videospiel anfühlte. "Ich habe kürzlich Preadtor: Badlands gesehen", sagte er. "Das fühlte sich ziemlich spielähnlich an. Reisen mit Elle Fanning auf dem Rücken. Ich habe kürzlich auch Last Samurai Standing gesehen. Die Handlung hat spielähnliche Qualitäten. Vielleicht schaffe ich es nicht, aber es scheint cool zu sein. Die Handlung und Weltanschauung sind meiner Meinung nach für ein Spiel geeignet."

Es überrascht uns nicht, dass Kojima sich zu Predator: Badlands für einen Film mit spielähnlichen Qualitäten hingezogen fühlte, wenn man bedenkt, dass er Elle Fanning in seinem neuesten Videospiel Death Stranding 2: On the Beach besetzt hat. Last Samurai Standing mag etwas überraschender sein, aber da es einem Battle-Royale-Setup ziemlich ähnlich ist, ist klar, wie sich das spielerisch machen könnte.