Hideo Kojima gibt den Fans ein Update zur Entwicklung von Physint inmitten des SAG-AFTRA-Streiks

Hideo Kojima bereitet sich mit seinem kommenden Spiel Physint , einem PlayStation-exklusiven Titel, der verspricht, ein Spionageerlebnis der nächsten Generation zu werden, auf eine große Rückkehr zum Stealth-Action-Genre vor. Kojima, der für die Entwicklung der Metal Gear-Reihe bekannt ist, hat seinen Wunsch geäußert, dieses Genre wieder aufleben zu lassen und seinen charakteristischen Kinostil mit modernem Stealth-Gameplay zu verbinden. Obwohl Physint Anfang 2024 erstmals mit nur einem Teaser enthüllt wurde, hat Kojima mitgeteilt, dass das Projekt die neueste Technologie nutzen wird, um ein immersives Erlebnis zu schaffen, wie es die Fans noch nie zuvor gesehen haben.

Die Entwicklung des Spiels stand jedoch vor einigen Hürden, vor allem aufgrund des SAG-AFTRA-Videospielstreiks 2024-2025. Diese Verzögerung betraf nicht nur den Casting-Prozess für Physint, sondern auch andere Projekte bei Kojima Productions, einschließlich des Xbox-exklusiven OD. Trotz dieser Rückschläge bleibt Kojima optimistisch und hofft, im Jahr 2025 wieder auf Kurs zu kommen und das Spiel seiner Veröffentlichung näher zu bringen. Er deutete auch an, dass Physint schließlich die Grenzen des Möglichen verschieben könnte.

In einem kürzlichen Neujahrspost auf seinem offiziellen X-Account dachte Kojima über das Jahr 2024 nach, dankte den Fans für ihre Unterstützung und sprach auch die Hürden bei den Projekten seines Studios an, darunter Physint. Das Spiel, das Kojimas Rückkehr zum Stealth-Action-Genre markiert, wurde erstmals auf der PlayStation State of Play im Januar 2024 enthüllt. Kojima teilte mit, dass die Entwicklung zwar voranschreitet, der Streik jedoch erhebliche Auswirkungen hatte, insbesondere in Bezug auf das Scannen von Schauspielern und Umgebungen. Trotz dieser Verzögerungen betonte der Regisseur, dass die Arbeiten an dem Spiel im Jahr 2025 mit voller Kraft wieder aufgenommen werden.

Die Fans warten gespannt auf weitere Details zu Physint, das als Spionagespiel der nächsten Generation beschrieben wurde. Da Death Stranding 2 ebenfalls am Horizont steht, war Kojimas Studio sicherlich fleißig, aber viele fragen sich: Wird Physint auf PlayStation 5 erscheinen oder ist es für die Next-Gen-PlayStation 6 bestimmt?