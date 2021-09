Hideo Kojima fasst Death Stranding: Director's Cut noch einmal für euch im Video zusammen

HQ

Obwohl Hideo Kojima durch seine Arbeit in der Videospielbranche berühmt wurde, ist er jemand, der die große Kinoleinwand liebt. In seiner Karriere zeigte er uns unter anderem in Metal Gear Solid sowie in Death Stranding Videosequenzen, die feinsäuberlich aufeinander abgestimmt und von Hollywood-Schauspielern zum Leben erweckt wurden. Bei der erweiterten Director's-Cut-Version von Death Stranding wird sich dieses Auge fürs Detail wahrscheinlich erneut offenbaren, zumindest entsteht dieser Eindruck nach dem Schauen des jüngsten Werbematerials.

Zu den Klängen von Goliath, einem Song der Band Woodkid, gibt uns der Japaner in Szenen aus der Hauptgeschichte einen kurzen Rückblick auf das bewegende Abenteuer, das wir 2019 zum ersten Mal erlebt haben. Der Director's Cut, übrigens ein Begriff, mit dem Kojima selbst nicht zufrieden ist, fügt dem Abenteuer rund um Sam Porter Bridges Minispiele, diverse Quality-of-Life-Verbesserungen, leichten Updates an der technischen Präsentation und eine neue Nebengeschichte hinzu, die in zusätzlichen Missionen erzählt werden. All das wird im gerade veröffentlichten Video ebenfalls angedeutet.