Hideo Kojima erklärt, warum er so wenige japanische Schauspieler in seinen Spielen einsetzt

Wenn du in letzter Zeit ein Spiel von Hideo Kojima gespielt hast, wirst du wahrscheinlich mit der Tatsache vertraut sein, dass der Entwickler, obwohl er Japaner ist, gerne westliche Schauspieler als Hauptdarsteller und Hauptfiguren einsetzt. Tatsächlich gibt es traditionell eine begrenztere Auswahl an japanischen Stars, zumindest wenn man sich fotorealistisch gescannte Modelle ansieht, wie es in der Death Stranding -Serie der Fall ist. Aber woran liegt das? Kojima hat seine Gründe gegenüber IGN Japan erklärt.

Er merkt an, dass die fotorealistische Software im Grunde genommen Schwierigkeiten hat, die Ähnlichkeit zwischen Japanern und Asiaten wirklich einzufangen, und merkt auch an, dass es vielen Japanern an einem gewissen Grad an muttersprachlichen Englischkenntnissen mangelt, was es schwieriger macht, seine Spiele auf die ganze Welt zu bringen. Der erste Teil hat sich in letzter Zeit verändert, und der zweite Teil wurde durch die Verpflichtung einer Schauspielerin gelöst, die sowohl Englisch als auch Japanisch fließend spricht, nämlich Shioli Kutsuna.

In voller Länge erklärt Kojima: "Wir nehmen mit anderen Schauspielern in einem Studio in Los Angeles auf, daher ist es ein kleines Problem, wenn sie keine muttersprachlichen Englischkenntnisse haben. Ich suchte nach jemandem, der Japanisch und auch Englisch auf muttersprachlichem Niveau sprechen konnte, aber es war schwierig. Kutsuna ist in Australien aufgewachsen, spricht Englisch, und als ich sie kennenlernte, fand ich sie eine nette Person, also beschlossen wir, zusammenzuarbeiten."

Er ergänzt: "Es ist schwierig, Asiaten wie ihre realen Gegenstücke aussehen zu lassen. Vor allem Frauen und junge Menschen haben eine so schöne, glatte Haut. Asiaten, und nicht nur Japaner, sind für ihre schöne, glatte Haut bekannt, so dass sie am Ende wie CG aussieht.

"Auf der anderen Seite ist es einfacher, die Details bei älteren Menschen oder Menschen mit vielen Sommersprossen hervorzuheben. Ich habe in der Vergangenheit versucht, Japaner zu verwenden, aber es ist schwierig, sie wie ihre realen Gegenstücke aussehen zu lassen. Dieses Mal habe ich jedoch eine neue Technologie verwendet, und ich bin mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Naja, das nächste Mal würde ich es gerne noch besser machen."

Würdest du dir wünschen, dass in Zukunft noch mehr japanische Schauspieler in Kojima-Spielen auftauchen?