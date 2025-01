Hideo Kojima empfiehlt klassische Folie für harte Zeiten

HQ

Hideo Kojima, der Kopf hinter kultigen Videospielen wie Metal Gear, hat sich erneut in den sozialen Medien zu Wort gemeldet, um eine Filmempfehlung zu teilen. Dieses Mal hat der renommierte Schöpfer seine Follower aufgefordert, Papillon zu sehen, einen Klassiker aus dem Jahr 1973 mit Steve McQueen in der Hauptrolle. Laut Kojima hat ihm der Film durch viele schwierige Momente in seinem Leben geholfen.

Das packende Gefängnisdrama unter der Regie von Franklin J. Schaffner erzählt die Geschichte eines Mannes, der zu Unrecht des Mordes überführt und in eine brutale Strafkolonie in Französisch-Guayana eingewiesen wird. Kojima beschreibt Papillon als eine Repräsentation des "unbezwingbaren Geistes" und eine kraftvolle Mahnung, niemals aufzugeben, selbst in den schwierigsten Zeiten. Für den Spieldesigner ist es nicht nur eine Geschichte des Überlebens – es ist ein Symbol für Freiheit und Widerstandsfähigkeit, ähnlich wie der "Phönix", der aus der Asche aufersteht.

Kojimas persönliche Verbindung zu dem Film geht über seine Geschichte hinaus, denn er verrät, dass er eine Inspirationsquelle war, wann immer er mit Momenten des Zweifels konfrontiert war. Wenn Sie auf der Suche nach Motivation oder einem Moment der Flucht sind, empfiehlt Kojima Ihnen, sich diesen zeitlosen Klassiker anzusehen. Haben Sie jemals Trost in einem Film oder einer Fernsehsendung in schwierigen Zeiten gefunden?