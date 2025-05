Hideo Kojima darüber, wann wir mit Physint rechnen können: "Das wird noch fünf oder sechs Jahre dauern"

HQ

Hideo Kojima hat tatsächlich viele Projekte in Arbeit. Death Stranding 2: On the Beach wird Ende Juni auf PS5 erscheinen, eine Death Stranding Filmadaption ist derzeit bei A24 in Produktion, die japanische Videospiellegende arbeitet mit Jordan Peele an dem Horrortitel OD, und im Januar 2024 gaben Kojima und Herman Hulst im Rahmen einer PlayStation State of Play -Übertragung bekannt, dass sich auch etwas namens Physint in der Entwicklung befindet.

Dies ist ein ungewöhnlicheres Projekt, von dem wir seitdem nicht mehr viel gehört haben, aber zu der Zeit wurde erwähnt, dass es sich um eine "brandneue, originelle IP" handelt und dass sie "Action-Spionage der nächsten Generation" liefern würde. Wann sollten wir also mit all diesen Versprechen rechnen, Physint zu sehen? Laut Kojima für eine Weile nicht.

Im Gespräch mit Le Film Français (danke, VGC) kommentierte Kojima, was als nächstes für ihn nach Death Stranding 2 kommt, und fügte hinzu: "Neben Death Stranding 2 gibt es Physint in der Entwicklung. Das wird noch fünf oder sechs Jahre dauern. Vielleicht kann ich mich danach endlich dazu entschließen, einen Film in Angriff zu nehmen. Ich bin mit dem Kino aufgewachsen. Regie zu führen wäre eine Art Hommage daran. Außerdem werde ich immer älter und würde es am liebsten schon in jungen Jahren machen."

Dies geschah auch, nachdem er gefragt wurde, ob er irgendwann einmal bei einem Film Regie führen möchte, worauf er antwortete: "Oh ja! Nachdem ich Konami verlassen hatte, erhielt ich viele Angebote."

Erwarten Sie im Wesentlichen nicht, dass Physint für eine ernsthafte Zeit zu sehen sein wird, da das von PlayStation veröffentlichte Spiel definitiv auf der PS6 erscheinen würde, wahrscheinlich als Projekt der mittleren bis späten Generation. Dazwischen ist sicherlich noch Platz für OD, sonst könnten wir weit über ein halbes Jahrzehnt auf einen weiteren Vorgeschmack auf Kojimas ungewöhnliche, aber geliebte Kreativmethode warten.