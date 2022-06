Hideo Kojima arbeitet an einem neuen Horrorspiel für Xbox

HQ

Es wurde schon seit einiger Zeit vor dem Xbox & Bethesda Showcase heute Abend gemunkelt, dass Hideo Kojima in Zusammenarbeit mit Xbox Game Studios an einem Spiel arbeitet, und es stellte sich heraus, dass es wahr ist. Aber worum es in dem Spiel gehen wird oder wie es heißen wird, bleibt ein Rätsel, das einzige, was angekündigt wurde, war, dass sich ein Spiel in der Entwicklung befindet.

Kojima beschrieb das Projekt als ein brandneues Spiel und eines, das er selbst schon immer machen wollte, aber leider bekamen wir nicht viel mehr als das. Kojima sagte auch, dass es einige Zeit dauern könnte, aber dass er hofft, in nicht allzu ferner Zukunft mehr Informationen zu teilen. Es wird sicherlich sehr spannend sein zu sehen, was Kojima sich mit Xbox ausgedacht hat.