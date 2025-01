Hideki Kamiya verspricht weitere Ankündigungen von Okami Sequel Entwickler Clovers

HQ

Hideki Kamiya ist einer der bekanntesten und einflussreichsten japanischen Videospielentwickler, da er im Laufe seiner langen Karriere dazu beigetragen hat, Resident Evil, Devil May Cry, Okami, Bayonetta und mehr zu den beliebten Franchises zu formen, als die wir sie heute kennen. Im Jahr 2024 machte Kamiya Fortschritte im Rahmen des nächsten Kapitels seiner Karriere, zu dem auch die Gründung eines neuen Studios gehörte, das sehr ähnlich wie ein früheres Studio benannt wurde, in dem er als Teil der Capcom-Familie gearbeitet hatte, und das den Namen Clovers trug. Das erste Projekt, das Clovers in Angriff nehmen wird, wird die Entwicklung einer Fortsetzung von Okami sein, einem Spiel, das von Capcom veröffentlicht wird, wenn es debütiert.

Aber es scheint, als wäre dies nur der Anfang dessen, was Clovers geplant hat. In einer Neujahrserklärung behauptet Kamiya, dass "diese Ankündigungen nur der Anfang sind" und dass "dies Clovers ist, der an die Startlinie tritt".

Worauf sich diese zusätzlichen Ankündigungen beziehen, bleibt unklar, aber Kamiya fügt hinzu: "Der Rest unseres engagierten Teams und ich sind entschlossen, Ihnen so schnell wie möglich noch mehr aufregende Neuigkeiten zu liefern."

