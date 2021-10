Hideki Kamiya schließt praktisch aus, dass Bayonetta 3 auf anderen Plattformen erscheint

HQ

Nach langer Zeit hat sich Bayonetta 3 kürzlich in einem Gameplay-Trailer blicken lassen und der Game Director Hideki Kamiya äußerte sich anschließend zur Nintendo-Switch-Exklusivität dieses Produkts. Obwohl er nicht ganz ausschließen möchte, dass das Spiel irgendwann vielleicht doch auf andere Plattformen portiert werden könnte, empfiehlt er den Fans den Kauf einer Nintendo Switch, wenn sie das Abenteuer der Umbra-Hexe spielen möchten:

„Genau wie bei Bayonetta 2 entwickeln wir Bayonetta 3 mit Mitteln von Nintendo. Wir sind 'nur die Entwickler' und alle Veröffentlichungsentscheidungen liegen bei Nintendo. Wenn Nintendo uns bittet, das Spiel auf die PS5 zu portieren und finanzielle Mittel bereitstellt, könnten wir das tun."

"Die Chance, dass Bayo[netta] 2 und Bayo[netta] 3 auf PS5 und Xbox portiert werden, ist nicht gleich null... Nintendo muss sich nur dazu entscheiden. Nach derselben Logik ist die Möglichkeit, dass Spiele wie Mario und Zelda auf der PS5 usw. gespielt werden könnten, auch nicht gleich null. Viel Glück also mit euren leidenschaftlichen Bitten an Nintendo [...]. An eurer Stelle würde ich mir einfach eine Switch kaufen."

Das sind deutliche Worte. Bayonetta 3 soll nächstes Jahr erscheinen, auf der Nintendo Switch.