Hideki Kamiya schießt Fan-Frage zu Okami Sequel und KI ab

HQ

Eine der größten Ankündigungen bei den Game Awards war die Enthüllung eines Okami Sequel, das von niemand geringerem als der Gaming-Legende Hideki Kamiya angeführt wurde. Aber selbst etwas, das Geoff Keighley fast zu Tränen gerührt hätte, ist nicht davor sicher, des Einsatzes von KI beschuldigt zu werden.

Ein Fan auf Twitter/X fragte Kamiya direkt, ob der Okami Sequel -Trailer KI verwendet, worauf Kamiya antwortete : "Stell nicht so sinnlose Fragen, du Idiot... Gehen Sie weg... " Man kann also davon ausgehen, dass es keine KI in der Nähe der Okami Sequel gibt.

Obwohl dies eine sinnlose Frage für Kamiya zu sein scheint, sind die Bedenken über den Einsatz von KI in Spielen in den letzten Jahren gewachsen. Einige Schöpfer sehen es als ein großartiges Werkzeug, während andere es als Eingriff in den Bereich der menschlichen Kreativität sehen und etwas schaffen, das keine Seele hat.