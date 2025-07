Hideki Kamiya reagiert endlich auf die Kontroverse um die Synchronsprecherin Bayonetta 3

HQ

Der ehemalige PlatinumGames-Chef Hideki Kamiya hat endlich auf die Kontroverse umBayonetta 3 die Synchronsprecherin Helena Taylor reagiert. Im Jahr 2022, vor der Veröffentlichung des dritten Spiels, enthüllte Taylor, dass sie für ihre Arbeit in einem Franchise, das Millionen von Dollar einbrachte, unterbezahlt worden war.

Taylor behauptete zunächst, dass ihr nur 4.000 US-Dollar für ihre Rückkehr als Bayonetta angeboten wurden, aber dann stellte sich heraus, dass ihr Gesamtangebot eher bei 20.000 US-Dollar lag, wobei die frühere Zahl die Gesamtsumme für eine Sitzung war. Damals verteidigte Kamiya lediglich die Position von PlatinumGames, aber jetzt ist er auf seinem YouTube-Kanal ausführlicher auf die Situation eingegangen.

"Da ich zu der Zeit auf Twitter war, wurde ich mit Nachrichten überflutet. Wie ernsthaft überflutet", sagte Kamiya (Transkription via TheGamer). "Ich nannte sie nur 'Nachrichten', aber es waren Hassposts. Es gab tonnenweise Beschimpfungen. Ich habe ununterbrochen geblockt, aber selbst mein Tempo konnte nicht mithalten. Also dachte ich: 'Was!? Sie kommen schneller, als ich sie blockieren kann?' Die Leute sagten, was sie wollten. Sogar berühmte Leute sprangen ein und bewarfen mich mit Kommentaren."

Nachdem sie viel Unterstützung erhalten hatte, wandten sich die Fans schnell gegen Taylor, als immer mehr Details ans Licht kamen, aber Kamiya ist immer noch frustriert, vor allem bei denen, die ihre Tweets gelöscht haben, in denen sie ihn angriffen, ohne sich dafür zu entschuldigen. Da Kamiya jetzt von PlatinumGames verschwunden ist, besteht Hoffnung, dass all die Kontroversen über Bayonetta 3 Wasser unter der Brücke bleiben können.