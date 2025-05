Hideki Kamiya: "Natürlich würde ich gerne ein Devil May Cry-Remake machen"

HQ

Es war eine große Überraschung während des The Game Awards, als bestätigt wurde, dass Hideki Kamiya (Viewtiful Joe, Bayonetta ) ein neues Studio namens Clovers gegründet hat, mit dem er nun an einem neuen Okami arbeitet.

Es ist eine Art geschlossener Kreis, da Kamiya daraufhin Capcom verließ und PlatinumGames mitbegründete, das er nun verlassen hat, um wieder mit Capcom zusammenzuarbeiten. Aber gibt es neben Okami noch andere Serien, die er für Capcom mitentwickelt hat und zu der er gerne zurückkehren würde, vielleicht Devil May Cry ?

Er kommentiert genau diese Sache nun auf seinem YouTube-Kanal (danke VGC) mit den Worten:

"Was ein 'Devil May Cry'-Remake angeht, würde ich das natürlich gerne machen. Normalerweise spiele ich meine eigenen Spiele nach der Veröffentlichung nicht noch einmal, und Devil May Cry ist da keine Ausnahme. Aber ab und zu schaue ich mir Gameplay-Clips an und denke: 'Ja, das fühlt sich wirklich an wie ein 24 Jahre altes Spieldesign.

"Mit dem heutigen Technologie- und Game-Design-Ansatz würde ich es natürlich von Grund auf neu machen wollen. Wenn das jemals passiert... nun, ich denke nicht ernsthaft darüber nach, es sei denn, es passiert wirklich, also habe ich im Moment nichts im Kopf. Aber wenn es soweit ist, werde ich mir etwas einfallen lassen. Das ist es, was ich mache!"

Und wir sind sicher, dass die Fans nichts dagegen haben würden. Es ist übrigens nicht das einzige Spiel, in das er sich wieder hineinbeißen möchte, und schließt ab:

"Also, Capcom, überlassen Sie es mir! Und lass mich auch noch um Viewtiful Joe kümmern!"