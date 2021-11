Hideki Kamiya möchte Okami "eines Tages" abschließen

HQ

Okami ist eines der prägendsten Spiele der PS2-Generation, doch bislang hat der Titel keine Fortsetzung erhalten. Der Game Director des Spiels, Hideki Kamiya, scheint das Thema aber noch nicht verworfen zu haben, denn kürzlich brachte er seinen Wunsch an einer Fortsetzung zum Ausdruck.

In einem Interview mit dem Youtube-Kanal Cutscenes antwortete Kamiya, dass er "eines Tages" eine Fortsetzung erstellen möchte, in der er die offenen Fäden der Handlung abschließt. Er merkte an, dass das Team ursprünglich ein Nachfolgespiel produzieren wollte, doch diese Pläne seien aufgrund des schlechten kommerziellen Empfangs nie Realität geworden. Das ist wirklich sehr schade, denn Okami hat heute einen Kultstatus inne und viele Ideen dieses Projekts hätten es unserer Meinung nach verdient, in einer Fortsetzung weiter erforscht zu werden.

Ein Ausschnitt aus dem Interview: "In Okami haben wir uns sowohl bei der Geschichte als auch bei den Mechaniken des [besonderen Zeichenstils] gefragt, [...] wie wir diese in einer Fortsetzung weiterentwickeln könnten, um sie unterhaltsamer und stressfreier zu gestalten. Wir wollten natürlich eine Fortsetzung machen, doch letztendlich nahmen die Dinge eine andere Wendung. Okami war damals kein kommerzieller Hit, als wir es veröffentlichten. Es verkaufte nicht sonderlich viele Kopien. Doch allmählich wurde es ein kritischer Erfolg, der von vielen Menschen positiv aufgenommen wurde."

"Mit der Veröffentlichung von Okami HD auf verschiedenen Plattformen erreichte es schließlich noch mehr Leute. Es vergrößerte die Spielerbasis und ermöglichte noch mehr Menschen, das Spiel zu genießen. Zur gleichen Zeit begann ich zu sehen, dass [manche Spieler] auf die Handlungspunkte [aufmerksam machten, die wir unbeantwortet] ließen und nach einer Fortsetzung fragten. Je mehr ich diese sehe, desto mehr habe ich das Gefühl, dass ich diese Arbeit unvollendet gelassen habe. Es gibt immer diesen Teil von mir, der denkt, dass ich mich irgendwann darum kümmern muss. Ich möchte es eines Tages tun."

Quelle: Nintendo Life.