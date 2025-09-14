Hideki Kamiya möchte, dass Hideo Kojima ein weiteres Spiel wie P.T. macht.

HQ

Der Schöpfer von Bayonetta und Okami, Hideki Kamiya, möchte, dass Hideo Kojimas Silent Hills Spiel wiederbelebt wird. Zumindest für den Fall, dass sich das als unmöglich erweist, möchte er, dass sich der Videospielautor etwas Ähnliches einfallen lässt.

Kamiya kehrte zu einer Reihe von Tweets vom Oktober letzten Jahres zurück und schrieb: "Wenn es unmöglich ist, P.T. wiederzubeleben, sollte Mr. Kojima einfach ein weiteres Spiel im gleichen Stil machen."

Dann fügte er hinzu, dass Kojima, wenn er der Aufgabe nicht gewachsen wäre, bereit wäre, das Spiel selbst auszuprobieren. "Wenn Mr. Kojima es nicht macht, versuche ich es vielleicht... Ich bin kein Fan von Horror, also wäre es kein Horror... Außerdem habe ich sowieso keine Ideen... "

Nun, vielleicht nicht, denn Kamiya selbst scheint nicht zu wissen, wie er ein P.T.-ähnliches Spiel machen würde. Kamiyas Gedanken sind im Internet alltäglich, und viele Spieler sind sich einig, dass sie sich wünschten, P.T. hätte sich in etwas mehr verwandeln können. Ob wir so etwas noch einmal sehen werden, kann die Zeit zeigen, aber seine Abwesenheit ist immer noch vermerkt.