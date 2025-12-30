Hideki Kamiya mag das Fehlen des Steuerkreuzes auf der Switch 2 wirklich nicht

HQ

Einer der interessantesten japanischen Entwickler ist Hideki Kamiya, der Schöpfer von Okami, Devil May Cry, Bayonetta und anderen Titeln. Aber er macht nicht nur einzigartige Spiele; Er ist auch als sehr offener Gentleman bekannt, der oft sagt, was er denkt, auch wenn es kontrovers sein kann.

Genau in diesem Sinne finden wir seine Kommentare in einem 4Gamer-Interview, in dem er erklärt (übersetzt von Stealth), warum er Switch 2 nicht ganz begeistert ist:

"... aus irgendeinem Grund hat der Hersteller in diesem Zeitalter der Vielfalt hartnäckig darauf verzichtet, seit der Switch 1 die Option eines "Joy-Con mit Steuerkreuz" anzubieten. Das passte einfach nicht in meinen Gaming-Lebensstil, bei dem ich normalerweise im Liegen spiele, also habe ich keine andere Wahl, als beim Spielen die Joy-Con zu benutzen."

Dies zwang ihn, alternative Lösungen zu suchen, darunter die Modifikation eines Drittanbieter-Zubehörs:

"... irgendwie habe ich es geschafft. Ich konnte meine tägliche Routine von "einem Tetris 99 am Tag" fortsetzen, aber trotzdem, als jemand, der jeden Tag im Schatten am Rande der Spieleindustrie dubiose Dinge in sozialen Medien postet, beschloss ich, die Switch 2 schrittweise zu meiner regulären Hardware zu machen. Während ich das schrieb, kaufte ich ein neues Cyber Gadget "Mini Grip mit Steuerkreuz", das ich mit der Switch 1 benutze, und nach etwas Schleifen und Umbauen, sodass es an der Switch 2 befestigt werden konnte, wo das Tastenlayout etwas anders ist, konnte ich mein eigenes "D-Pad Joy-Con 2" bauen, ", was es mir schließlich ermöglichte, Titel aus "Arcade Archives 2" zu spielen.

Was meinst du, sollte die JoyCon 2 ein Steuerkreuz haben, oder reichen die vier Tasten aus?