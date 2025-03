Hideki Kamiya darüber, dass er endlich Scalebound mit Xbox macht: "Lass es uns machen, Phil!"

HQ

Im Laufe der Geschichte gab es einige Absagen von Videospielen, die die Fans enttäuscht und ein wenig vernarbt zurückgelassen haben. Ein solches Beispiel ist PlatinumGames' Scalebound, ein beeindruckendes und aufregend aussehendes RPG, das auf Xbox-Konsolen ausgerichtet sein sollte und während der Xbox One-Ära, als Microsoft im Hardware- und Softwarebereich viel Boden an Sony verlor, als eines der größten Projekte der Plattform diente. Aber dieses Spiel wurde, trotz einiger vielversprechender Trailer und Gameplay-Schnipsel, nie gemacht, aber es gibt eine Person, die darauf brennt, es wiederzubeleben und in die Hände der Fans zu legen.

In einem kürzlichen X-Beitrag von Clovers Inc., dem japanischen Entwicklerstudio unter der Leitung von Hideki Kamiya, sehen wir, wie der berühmte Entwickler in Erinnerungen an Scalebound schwelgt, etwas, auf das er dann in einem Kommentar zu dem Video, das an den CEO von Microsoft Gaming gerichtet war und in dem es einfach hieß: "Lass es uns machen, Phil [Spencer]!"

Dies ist keineswegs eine Bestätigung dafür, dass wir jemals Scalebound Realität werden sehen, aber wenn man bedenkt, dass Xbox eindeutig versucht, seine Position auf dem japanischen und östlichen Markt auszubauen (die Team Ninja Verbindung beweist das), sich mit einem legendären Entwickler wie Kamiya zusammenzutun und ihn ein Spiel entwickeln zu lassen, das viele in der Vergangenheit verzaubert hat, Brunnen... Das ist zweifellos ein todsicherer Weg, dies zu tun.

