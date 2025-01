Hideaki Itsuno übernimmt die Leitung von LightSpeed Japan Studio

HQ

Hideaki Itsuno, das kreative Mastermind hinter Dragon's Dogma und Devil May Cry 5, sorgt in seiner neuen Rolle als Leiter des LightSpeed Japan Studios bereits für Furore. Laut einer kürzlichen Ankündigung zielt das neu gegründete Studio darauf ab, AAA-Actionspiele zu entwickeln, und Itsuno hat angedeutet, dass ihr erstes Projekt offiziell in Arbeit ist.

Während die Einzelheiten des Projekts unter Verschluss bleiben, teilte Itsuno in den sozialen Medien seine Begeisterung mit und merkte an, dass das Team wächst und sich auf seinen Debüttitel vorbereitet. Mit über 30 Jahren bei Capcom und einer Erfolgsbilanz ist die Gaming-Community voll von Spekulationen darüber, was dieser erfahrene Entwickler in petto hat.

Während Itsuno in dieses neue Kapitel übergeht, sind wir gespannt, wie sein Fachwissen die DNA von LightSpeed Japan Studio prägen wird. Könnte diese nächste Kreation mit seinen bisherigen Erfolgen konkurrieren oder wird sie einen völlig neuen Kurs in der Spielelandschaft einschlagen?

Was erhoffst du dir für das nächste Projekt von Itsuno?