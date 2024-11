Hideaki Itsuno enthüllt seine neue Rolle als Leiter des neuen Hauptsitzes von Lightspeed Studio in Japan

HQ

Viele waren überrascht, als Hideaki Itsuno, eine Capcom-Legende mit einer mehr als 30-jährigen Karriere in der Entwicklung von Titeln, das Unternehmen verließ. Zuletzt war er als Director von Dragon's Dogma 2 tätig, und zu dieser Zeit war seine Zukunft für die Spieler ungewiss. Nicht für ihn, wie es scheint.

Itsuno bereitete sich darauf vor, den Sprung zum Leiter der neuen Tochtergesellschaft des Tencent-eigenen Lightspeed Studio in Japan zu wagen. Die Tochtergesellschaft mit dem Namen Lightspeed Japan Studio wird zwei Büros in Japan haben, eines in Tokio und eines in Osaka, von wo aus sie AAA-Action-Titel, die Spezialität des Kreativen, entwickeln wird.

Auf der Website des Studios wurde auch ein Talentrekrutierungsprozess gestartet, der für alle offen ist und nach allen Arten von Entwicklerprofilen sucht, um mit der Arbeit zu beginnen. Wir können es kaum erwarten zu sehen, was Itsuno und sein neues Team für die Zukunft auf Lager haben.