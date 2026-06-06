Hidden Folks 2 wird 2027 für Mobilgeräte und PC erscheinen

Die Wholesome Games Showcase hat Unmengen an Neuigkeiten über kommende Indie-Spiele geliefert, aber die Übertragung hatte auch ein paar Tricks in Bezug auf Weltpremieren auf Lager.

In dieser Hinsicht trat der Entwickler Hidden Folks B.V. auf, um offiziell den Vorhang für Hidden Folks 2 zu lüften, einer schwarz-weiß suchenden Fortsetzung, die das Erlebnis des Originalspiels von 2017 erweitert.

Diese Fortsetzung bringt neue handgezeichnete, interaktive und Miniaturlandschaften in verschiedenen Themen und fordert die Spieler auf, Geheimnisse zu finden, Aufgaben zu erledigen und sich sonst mit den zusätzlichen "albernen Witzen, mehr Mundlauten und verschiedenen Verbesserungen der Lebensqualität" zu beschäftigen.

Wann Hidden Folks 2 erscheinen wird, so soll das Spiel 2027 für PC und Mobilgeräte (iOS und Android) erscheinen, und unten sehen Sie einige Bilder des Spiels.