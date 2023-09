Hexxen: Hunters Impressionen: Eine Brettspieladaption mit viel Potenzial

Es mag viele überraschen zu hören, dass Hexxen ein äußerst beliebtes Brettspiel ist. Der Grund, warum Sie wahrscheinlich noch nie von Hexxen gehört haben, ist, dass sein Erfolg größtenteils in ganz Deutschland zu finden ist, etwas, von dem ich erfahren habe, als ich mich während meiner Zeit in Köln zur Gamescom 2023 mit dem Entwickler Ulisses Spiele Digital getroffen habe. Warum ich mich mit diesem Entwickler zusammengesetzt habe, liegt daran, dass das Unternehmen mit der Entwicklung einer Videospieladaption von Hexxen, einem Titel, der einfach als Hexxen: Hunters bekannt ist, auf einem guten Weg ist.

Dieses Spiel spielt im gleichen alternativen 18. Jahrhundert wie das Brettspiel, in dem eine Gruppe erfahrener Menschen, bekannt als Hunters, die Aufgabe hat, die Welt vor den Mächten der Hölle zu schützen. Im Spiel musst du ein Team von Hunters aufbauen und entwickeln und sie dann anführen, während sie helfen, Zivilisten zu schützen, und tief in den Schwarzwald wandern, mit der Absicht, das Portal zur Hölle zu schließen, das sich in der Waldregion geöffnet hat.

Was die Art und Weise betrifft, wie das Gameplay angeboten wird, so ist es tatsächlich in zwei Hauptstile unterteilt. Es gibt das Missionsformat, bei dem es darum geht, durch ein Level zu wandern und eine Quest abzuschließen, und dann gibt es auch die Ereignisse, die sich in der Hub-ähnlichen Stadt abspielen, die man Hauptquartier nennt. Während ich gleich mehr auf den Kampf eingehen werde, dient das Stadtzentrum als Ort, an dem Sie Ihr Team verbessern und verbessern können, aber auch, um die Annehmlichkeiten der Stadt zu verbessern, damit Sie noch bessere Upgrades freischalten können und so weiter.

Wenn man sich die Missionen und Kämpfe ansieht, sollen die Missionen selbst etwa 25-30 Minuten dauern und die Spieler werden in Levels geschickt, die sie erkunden und zusätzliche Nebenquests erledigen können, und das alles zusätzlich zu einem Hauptereignis, das mit der Handlung verbunden ist. Es gibt zwar insgesamt acht Hunters, aber jede Mission erlaubt es dir, vier Hunters gleichzeitig zu nehmen, wobei jede ihre eigenen Fähigkeiten und ihren eigenen Spielstil hat.

Der Kampf ist Echtzeitstrategie, und wenn überhaupt, erinnert es mich an Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Jeder Charakter hat eine bestimmte Reichweite, in der er sich frei bewegen kann, und dann eine bestimmte Anzahl von Aktionspunkten, die er ausgeben kann, um Angriffe auszuführen oder Fähigkeiten einzusetzen. Es ist ein System, das weit weniger starr ist als ein RTS, aber es hat immer noch viel strategische Tiefe, da du die Bewegungen der Feinde in deinem Zug berücksichtigen musst, da es katastrophal sein könnte, wenn ein Heiler oder ein schwächerer Zauberer der Hunter ist, der ungeschützt und offen für Angriffe bleibt. Die Fähigkeiten, die ein Hunter einsetzen kann, hängen auch mit den Magiesystemen im Spiel zusammen, und im Gegensatz zu einigen Strategietiteln, bei denen man konservativ sein muss, wie man diese Ressource ausgibt, wird sie in Hexxen: Hunters nach jedem Kampf zurückgesetzt, was bedeutet, dass man bedenkenlos Zauber werfen und wirken kann.

Ich bekam nur einen Vorgeschmack auf eine Mission in Aktion, aber in dieser Mission bekam ich mehrere Kampfbegegnungen zu sehen - darunter eine mit einem mächtigen Boss-Level-Gegner, der der Gleichung neue Gameplay-Mechaniken und -Elemente hinzufügte - und auch ein wenig Erkundung, einschließlich der Begegnung mit einem fast toten Abenteurer auf der Straße, der mich bat, ihm bei einer Quest als sterbender Wunsch zu helfen. Dies würde den Spieler von den ausgetretenen Pfaden und vom Kernziel wegführen, versprach aber zusätzliche Beute und Ausrüstung, die sich hervorragend zur Verbesserung Ihrer Charaktere eignet.

Auch die Erzählung selbst ist nicht starr. Im Laufe der Geschichte haben Sie eine Reihe von Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen, die die Geschichte erheblich beeinflussen. Dies könnte etwas so Großes sein wie die Entscheidung, einen dämonischen Kult auszurotten oder sich mit ihm zu verbünden, und die Entscheidung, die du triffst, wird sich auf die Stadt und die Menschen, die darin leben, auswirken, und auch auf die Gruppendynamik und darauf, wie die Hunters als Einheit funktionieren. Diese erzählerische Richtung wurde eingeschlagen, weil Hexxen: Hunters eine Adaption des Hexxen-Brettspiels und keine 1:1-Übersetzung sein soll, was bedeutet, dass Sie die Tiefe der Auswahl der Tabletop-Version ohne die Starrheit erhalten.

Als ob es in diesem Spiel nicht schon genug zu bewältigen gäbe, gießt das Weltuntergangsuhrsystem noch mehr Öl ins Feuer. Während des gesamten Spiels und der Geschichte wird es eine Uhr geben, die tickt, und wenn sie sich ganz bewegt und 13 erreicht, endet das Spiel. Sie müssen Aufgaben erledigen und daran arbeiten, diese Uhr zu senken, um Luzifers Invasion der Welt zu vereiteln, und dies wird mit den erzählerischen Ereignissen und anderen wichtigen Aktivitäten verbunden sein.

Obwohl ich nur eine rudimentäre Version von Hexxen: Hunters zu sehen bekam, war mir klar, dass es Potenzial als Strategie-RPG hat. Die Echtzeit-Action und die Fortschrittselemente scheinen Hand in Hand zu gehen, und auch die erzählerischen Optionen und die Tiefe scheinen viel hinzuzufügen. Da das Spiel rund 40 Missionen verspricht, die 2024 auf den Markt kommen sollen, und der Entwickler sogar andeutet, dass es, sollte es gut angenommen werden, auf der ganzen Linie mit zusätzlichen Inhalten aus den vielen Erweiterungen des Tabletop-Spiels unterstützt wird, sieht die Zukunft für diesen Titel rosig aus.