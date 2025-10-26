"Heutzutage kann ich zugeben, dass KI die Zukunft sein wird", sagt VFX-Künstler Alex Rivas

HQ

Während viele Künstler immer noch vor KI zurückschrecken oder hoffen, dass sie in ihrem jeweiligen Medium überhaupt nicht verwendet wird, ist Alex Rivas, Senior VFX Compositor bei El Ranchito VFX, bereit dafür, dass dies der nächste Schritt in seiner Arbeit ist. Im Gespräch mit uns auf der San Diego Comic-Con Málaga zeigte sich Rivas zuversichtlich, dass dies der nächste Schritt in der Entwicklung der VFX-Technologie sein würde.

"Heutzutage kann ich zugeben, dass KI die Zukunft sein wird. Das ist also etwas, worüber wir nicht diskutieren können, das war's", sagte er. "Viele Inhalte werden mit KI erstellt.

Mal sehen, was uns die KI in naher Zukunft noch bieten kann." Rivas fügte in Bezug auf die heute in VFX verwendete Technologie hinzu, dass volumetrische Studios nicht mehr so Mainstream sind wie in letzter Zeit, da sie nicht so nützlich sind, wie die Künstler zunächst dachten.

Auf die Frage, ob er mit KI experimentiert habe, sagte Rivas: "Sicher, ich teste immer noch ein wenig mit ein paar Tools, um zu sehen, welche Fähigkeiten wir von ihnen übernehmen können. Das ist sehr interessant, muss ich sagen. Aber wir sind auf der Comic Con. Es gibt hier viele Künstler. Und als Künstler bin ich es auch, ich muss sagen, KI wird Künstler nicht ersetzen."

Während es in Kunst, Film und anderen Medien immer noch viel Widerstand gegen KI gibt, gibt es diejenigen, die bereit sind, ihren Einsatz zu akzeptieren, solange sie dabei nicht ersetzt werden. In unserem vollständigen Gespräch mit Alex Rivas erfährst du mehr über seine Arbeit an Game of Thrones, Stranger Things und mehr.