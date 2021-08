Heutiger Livestream enthüllt Forza Horizon 5 Mexiko-Karte

Einer der meist erwarteten Titel diesen Jahres, ist ohne Frage Forza Horizon 5. Das Spiel ist darauf aus eine neue Benchmark in Sachen Grafik aufzustellen und sich so von den restlichen Rennspielen abzusetzen. Wie ihr vielleicht bereits wisst, geht es dieses Mal auf nach Mexiko, bereits heute Abend bieten uns die Entwickler um 19 Uhr auf Twitch und Youtube neue Einblicke in die Spielwelt.

Laut Playground Games können wir uns auf die ''Enthüllung der Weltkarte'' freuen, in der wir innerhalb der elf verschiedenen Biome (Wüste, Dschungel, Farmland und noch mehr) herumdüsen können. Anschauen lohnt sich also, wie immer können wir uns auf eine tolle Grafik und hoffentlich ebenso spektakuläres Gameplay freuen.