Heute war ein schrecklicher Tag für japanische Glücksspielunternehmen an der Börse

Wenn Sie heute und in den letzten Wochen die Aktienmärkte in Europa verfolgt haben, wissen Sie, dass die Kurse nach der Einführung der himmelhohen Zölle in den USA meist steilen Abfahrten mit roten Zahlen ähnelten. Noch schlimmer sah es jedoch in Asien aus, wo China am Wochenende angekündigt hat, mit eigenen Zöllen zu reagieren, und Glücksspielunternehmen leider von den Folgen des Handelskriegs hart getroffen wurden.

Wie Wccftech nun feststellt, haben die asiatischen Börsen am Montag geschlossen, und Giganten wie Nintendo, Sega und Sony sind abgestürzt. Am schlimmsten war Sony, das an einem einzigen Tag 10,04 % seines Marktwerts verloren hat. Sie stellen den größten Teil ihrer Elektronik außerhalb der USA her und sind von Natur aus stark betroffen.

Aber selbst eine Geldmaschine wie Nintendo kann sich nicht entziehen und fiel um 7,85 %, wobei ein Großteil der Besorgnis natürlich von der Switch 2 kommt, deren Veröffentlichung für den 5. Juni geplant ist. Nintendo hat am Freitag die Vorbestellungen der Konsole in den USA gestoppt, und es besteht die Gefahr, dass sie dort im Preis erhöht werden muss. Ansonsten sah es so aus:



Koei Tecmo -7,63%



Bandai Namco -7,37%



Sega -7,29 %



Capcom -6,61 %



Square Enix -5,62%



Konami -5,19%



Wir wissen nicht, wie das enden wird, und es besteht die offensichtliche Gefahr, dass es noch lange so weitergeht und die Preise für alle steigen.