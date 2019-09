Heute vor 130 Jahren wurde Nintendo gegründet

Epic Games ist im Branchenvergleich ein relativ altes Unternehmen, denn der Entwickler wurde 1991, also vor 28 Jahren gegründet. Ein weiterer Oldie ist Activision, das 1979 eröffnet wurde und das im nächsten Monat 40 wird. Im Vergleich zu Sega, Gründungsjahr 1960, sind beide echte Jungspunde, doch diese drei Unternehmen sind selbst in Kombination (127) nicht so alt, wie Nintendo. Das in Kyoto ansässige Unternehmen wurde 1889 gegründet, am 23. September vor 130 Jahren. Wir möchten den Japanern zu diesem runden Jubiläum herzlich gratulieren und werfen in diesem Beitrag einen kleinen Blick auf die Vergangenheit des Konsolen-Herstellers, Publishers und Videospielentwicklers.

Nintendo begann seine Karriere im 19. Jahrhundert (!) mit der Herstellung von Spielkarten. Im Laufe der Jahre diversifizierte sich das Unternehmen jedoch und versuchte sich an einer Reihe von anderen Produkten. Erst in den 1970er Jahren begann man, sich mit interaktiver Unterhaltung zu befassen. Das Color TV-Game 6 war das erste konsolenähnliche Produkt und es gab sechs Versionen mit Pong und anderen Spielen. Damit konnte man rückblickend noch nicht viel anstellen, doch aus dieser kleinen Eichel wurden über die Jahre mächtige Eichen geboren.

Seitdem hat das Unternehmen einen großen Eindruck auf die Welt der Videospiele hinterlassen, die Industrie in den USA nach dem Zusammenbruch von Atari in den 1980er Jahren gerettet und Spielern aller Altersgruppen auf der ganzen Welt unzählige Stunden an guter Unterhaltung geboten. Das Unternehmen blickt auf eine Reihe legendärer Charaktere zurück und dabei müssen sich die realen Entwickler keinesfalls vor ihren virtuellen Figuren verstecken. So ziemlich jeder Spieler dürfte in seinem Leben irgendwann einmal von einem Nintendo-Spiel geprägt worden sein und deshalb hoffen wir, noch mindestens weitere 130 Jahre lang wundervolle Nintendo-Spiele genießen zu können. Im Jahr 2149 sind wir jedenfalls mit weiteren Geburtstagswünschen zurück, versprochen.