In dieser Woche hat die zweite Season von Halo Infinite begonnen. Lone Wolves wurde ein wenig von der mageren Roadmap für die nächsten sechs Monate überschattet, aber die Season ist auch das erste wirklich relevante Update für den Shooter von 343 Industries, der im November 2021 erschienen ist.

Heute wollen wir uns um 16:00 Uhr bei GR Live einen Überblick verschaffen, was sich so getan hat und uns mit anderen Spartarnern in wilde Feuergefechte stürzen.