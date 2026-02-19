Sport
Heute sollten Sie die Europa-League-Spiele sehen: Hinspiel der K.-o.-Playoffs
Das erste Rennen der Play-offs beginnt heute.
Nach den ersten Spielen der K.-o.-Play-offs in der Champions League geht es am Donnerstag mit der UEFA Europa League weiter: die erste Runde der Spiele, die die acht Teams bestimmen, die sich im März für das Achtelfinale qualifizieren, neben Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, SC Freiburg und Roma.
Das Rückspiel dieser Duelle findet am Donnerstag, den 26. Februar, statt, die Auslosung findet am Freitag, den 27., statt, um die Paarungen für das Achtelfinale zu bestimmen.
Europa-League-Spiele heute Abend
- Fenerbahçe gegen Nottingham Forest: 18:45 CET, 17:45 GMT
- GNK Dinamo gegen Genk: 18:45 MEZ, 17:45 GMT
- PAOK gegen Celta: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Brann gegen Bologna: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Celtic gegen Stuttgart: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Lille gegen Crvena Zvezda: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Panathinaikos gegen Viktoria Plzeň: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Ludogorets gegen Ferencváros: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
Das Achtelfinale folgt vom 12. bis 19. März, das Viertelfinale vom 9. bis 16. April, das Halbfinale am 30. April und 7. Mai, und das Finale findet am 20. Mai in Instanbul statt. Freuen Sie sich auf die Europa League 2025/26?