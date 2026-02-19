Heute sollten Sie die Europa-League-Spiele sehen: Hinspiel der K.-o.-Playoffs

HQ

Nach den ersten Spielen der K.-o.-Play-offs in der Champions League geht es am Donnerstag mit der UEFA Europa League weiter: die erste Runde der Spiele, die die acht Teams bestimmen, die sich im März für das Achtelfinale qualifizieren, neben Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, SC Freiburg und Roma.

Das Rückspiel dieser Duelle findet am Donnerstag, den 26. Februar, statt, die Auslosung findet am Freitag, den 27., statt, um die Paarungen für das Achtelfinale zu bestimmen.

Europa-League-Spiele heute Abend



Fenerbahçe gegen Nottingham Forest: 18:45 CET, 17:45 GMT



GNK Dinamo gegen Genk: 18:45 MEZ, 17:45 GMT



PAOK gegen Celta: 18:45 CET, 17:45 GMT



Brann gegen Bologna: 18:45 CET, 17:45 GMT



Celtic gegen Stuttgart: 21:00 CET, 20:00 GMT



Lille gegen Crvena Zvezda: 21:00 CET, 20:00 GMT



Panathinaikos gegen Viktoria Plzeň: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Ludogorets gegen Ferencváros: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Das Achtelfinale folgt vom 12. bis 19. März, das Viertelfinale vom 9. bis 16. April, das Halbfinale am 30. April und 7. Mai, und das Finale findet am 20. Mai in Instanbul statt. Freuen Sie sich auf die Europa League 2025/26?