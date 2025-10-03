Heute jährt sich die deutsche Wiedervereinigung zum 35. Mal

HQ

Deutschland feiert heute die Deutsche Einheit, einen Meilenstein, der Ost und West vor mehr als drei Jahrzehnten zusammengebracht hat. Zu diesem Anlass äußerte sich Bundeskanzler Friedrich Merz in den sozialen Medien zu 35 Jahren Deutsche Einheit: "35 Jahre Deutsche Einheit sind ein Grund zum Feiern. Die Wiedervereinigung war keine Selbstverständlichkeit, sondern das Werk mutiger Menschen, die für Freiheit und Demokratie eingetreten sind. Es bleibt unsere Aufgabe, zusammenzukommen: im Osten, Westen, Norden und Süden. Unsere Vielfalt macht uns stark." Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Los!