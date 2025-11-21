Heute jährt sich 30 Jahre das Dayton-Friedensabkommen Bosniens

HQ

Für viele Bosnier ist der Optimismus vom 21. November 1995 verblasst. Das von den Vereinigten Staaten vermittelte Abkommen beendete einen Konflikt zwischen Serben, Kroaten und Bosniaken, bei dem rund 100.000 Menschen getötet wurden, teilte das Land aber auch in zwei autonome Regionen: die von Serben dominierte Republika Srpska und die Föderation, die von Kroaten und Bosniaken geteilt wird. Eine dreiteilige Präsidentschaft steht vor, jedoch mit begrenzter Macht.

Trotz wirtschaftlicher Erfolge nach dem Krieg und der Aussicht auf eine EU-Mitgliedschaft halten Korruption und langsame Entscheidungsfindung das Land weiterhin zurück. Inoffizielle Schätzungen gehen davon aus, dass in den letzten 12 Jahren mindestens 600.000 Menschen ausgewandert sind, wobei viele Kroaten aus der nördlichen Region Posavina nach Kroatien oder anderswo in der Europäischen Union gezogen sind.

"Die Menschen haben keinerlei wirtschaftliche Stabilität. Die Lage hat sich nach Dayton verschlechtert, nicht verbessert ", sagt ein Anwohner (über Reuters) und weist auf leerstehende Häuser nach dem Krieg wieder aufgebaut. Drei Jahrzehnte später bleibt Bosnien ein Land im Frieden, das jedoch immer noch mit Spaltung und der Herausforderung ringt, eine stabile Zukunft zu sichern.

