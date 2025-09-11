Heute sind es 24 Jahre seit dem 11. September

HQ

Man sagt, jeder erinnere sich, wo er war, als sich die Ereignisse des 11. September abspielten. Heute ist es 24 Jahre her, dass die Anschläge die Welt erschütterten und fast 3000 Menschenleben in New York, Washington und Pennsylvania forderten. Die Bilder dieses Morgens (die Flugzeuge, die Türme, das Chaos auf den Straßen) bleiben im kollektiven Gedächtnis eingebrannt. Jedes Jahr werden Ehrungen abgehalten, um die Opfer, die Überlebenden und die Ersthelfer zu ehren, deren Leben sich für immer verändert hat. Über die Zeremonien hinaus ist das Jubiläum auch eine Erinnerung daran, wie tief dieser Tag die Politik, die Sicherheit und den Alltag auf der ganzen Welt geprägt hat. Wo waren Sie, als die Ereignisse von 9/11 passierten?