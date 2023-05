Heute ist der letzte Tag, an dem du die PlayStation Plus Collection herunterladen kannst

HQ

Seit der Veröffentlichung der PlayStation 5 bietet Sony Abonnenten seines Plus-Dienstes die PlayStation Plus Collection an - eine umfangreiche Sammlung von 19 PlayStation 4-Titeln, die Sie jederzeit zu Ihrer digitalen Bibliothek hinzufügen können. Aber nicht mehr. Heute, am 9. Mai, ist der allerletzte Tag, an dem Sie sie zu Ihrer Sammlung hinzufügen können, zumindest solange Sie Ihre PlayStation Plus-Mitgliedschaft fortsetzen. Sie müssen die Spiele also nicht herunterladen, um sie zu behalten, klicken Sie einfach auf das Menü und drücken Sie bei jedem von ihnen auf "Anfordern" - und sie gehören Ihnen.

Sony hat keinen Grund für die Entscheidung angegeben oder ob wir in Zukunft eine andere Art von Sammlung erhalten werden. Wenn Sie sich jedoch auch nur im Entferntesten für die Spiele interessieren (siehe unten), empfehle ich Ihnen, sich fünf Minuten Zeit zu nehmen, um sie zu beanspruchen.

PlayStation Plus-Sammlung: