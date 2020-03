Heute im GR-Livestream: Persona 5 Royal

Als Persona 5 2017 auf der Playstation 4 veröffentlicht wurde, hat es uns so gut gefallen, dass wir die Bestnote ausgeteilt haben. Heute erscheint die inhaltlich aufgestockte Royal-Version, der wir ebenfalls eine 10/10 verpasst haben. Bemerkt ihr ein Muster?

Die Phantomdiebe wurden in freier Wildbahn gesichtet und wir kehren mit euch zusammen in die neu gestaltete Version des PS4-Spiels zurück, um euch einige der spannenden Überarbeitungen zu zeigen, die ihren Weg in dieses Rollenspiel gefunden haben. Besucht unsere Live-Seite um 16:00 Uhr und begleitet Lisa beim ersten großen Coup der Phantomdiebe in Persona 5 Royal.

Da wir diese frühe Stelle aus dem ersten Akt bereits in 2017 demonstriert haben, könnt ihr euch von den Unterschieden selbst ein Bild machen. Wer ein paar fortgeschrittene Tipps für sein Jahr in Japan benötigt, den verweisen wir derweil auf diesen Artikel, in dem wir im Detail über verschiedene Gameplay-Optimierungen sprechen. Und bitte beachtet: #DontSpoilTheRoyal.