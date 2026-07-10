Heute erscheint Palworld und wir haben den Launch-Trailer

HQ

Jetzt, da Palworld seit zweieinhalb Jahren verfügbar ist und 40 Millionen Spieler erreicht hat, vergisst man fast leicht, dass es bisher nur über Early Access spielbar war. Heute jedoch ist der offizielle 1.0-Start von "Pokémon mit Schusswaffen", da das Spiel als fertiges Produkt veröffentlicht wird.

Wie zu erwarten, bedeutet das, dass ein Launch-Trailer veröffentlicht wurde, den du dir unten ansehen kannst. Wir mochten Palworld schon beim ursprünglichen Start, und hier könnt ihr unsere Rezension zur frühen Early-Access-Version lesen. Seitdem wurden Unmengen an Inhalten hinzugefügt und fast alles wurde weiter verbessert, aber die Rezension vermittelt trotzdem eine gute Vorstellung davon, was einen erwartet.