Heute erscheint Bloodstained: Curse of the Moon 2, Update kommt am 16. Juli

Wie ihr vielleicht schon wisst, wurde im Laufe der Kickstarter-Kampagne zu Bloodstained: Ritual of the Night der Ableger Curse of the Moon versprochen, falls das Finanzierungsziel um einen bestimmten Betrag überschritten würde. Die Summe wurde erreicht und Curse of the Moon wurde realisiert. Aufgrund der Beliebtheit des Ablegers verwunderte es nicht, dass Koji Igarashi entschied, den Fans einen weiteren Teil von Curse of the Moon zu spendieren und nun ist es soweit.

Ab heute könnt ihr Bloodstained: Curse of the Moon 2 für die PS 4, Xbox One und Switch kaufen. Bei dieser Gelegenheit veröffentlichen die Entwickler von Inti Creates einen neuen Trailer (siehe unten), der für den 16. Juli das Update 1.2.0. ankündigt. Dieses soll neben einigen Fehlerkorrekturen einen neuen Modus namens "BOSS RUSH" enthalten. Um selbigen freizuschalten, werdet ihr im Spiel bestimmte Voraussetzungen erreichen müssen. Anschließend könnt ihr den Modus dann im Hauptmenü anwählen.