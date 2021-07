Sky: Children of the Light ist ein weiteres, betörendes Spielerlebnis der Journey-Macher That Game Company. Nach der Mobile-Version von 2019 ist letzte Woche eine Portierung für die Switch erschienen, die aufgrund der COVID-19-Pandemie länger auf sich warten ließ als ursprünglich geplant.

Im heutigen Livestream werfen wir die Switch an und schalten in den Zen-Modus. Alles, was Ihr tun müsst: Um 16 Uhr deutscher Zeit die GR-Live-Homepage besuchen und Euch zwei Stunden lang fallen lassen.