Vorgestern startete die zweite Staffel des Piratenabenteuers Sea of Thieves (wir berichteten). In der heutigen Folge von GR Live stechen wir in See, um uns einige der neuen Inhalte anzusehen. Los geht es um 16 Uhr deutscher Zeit auf der GR-Live-Homepage.

Hier geht es zu unserer Kritik des Hauptspiels. Einen Trailer zur zweiten Sea-of-Thieves-Season seht Ihr hier: