Heute bei GR Live: Rain on Your Parade

Das Indie-Spiel Rain on Your Parade wird offiziell als "Schadenfreue-Simulator" bezeichnet. Ihr spielt eine Karton-Wolke, die in mehr als 50 Levels anderen den Tag verderben muss, indem sie gezielt auf Personen regnet. Seit gestern ist Rain on Your Parade im Game Pass enthalten - für uns die perfekte Gelegenheit, das Spiel in GR Live auf die Probe zu stellen.

Die heutige Sendung beginnt um 16 Uhr deutscher Zeit. Schaut auf der GR-Live-Homepage vorbei und begleitet Ben dabei, wie er als schadenfrohe Wolke Chaos verbreitet.