Heute bei GR Live: Ein erster Blick auf Spectre Divide

Die Idee des taktischen Shooters ist in den letzten Jahren sehr populär geworden. Wo es einst die Domäne von Counter-Strike war, gibt es jetzt auch verschiedene andere Alternativen, darunter Valorant und das langjährige Rainbow Six: Siege. Nun reiht sich Mountaintop Studios ' Spectre Divide in diese Reihen ein.

Dieses Spiel ist ein 3v3-Shooter, der ein Duality -System verwendet, das es den Spielern ermöglicht, zwei Körper gleichzeitig zu steuern. Um zu sehen, wie das in der Praxis funktioniert, werde ich heute von der üblichen Zeit von 16:00 Uhr BST / 17:00 Uhr MESZ in eine Stunde Spectre Divide auf der GR Live-Homepage springen.

Schauen Sie unbedingt vorbei, um zu sehen, wie sich dieser taktische Shooter in Aktion schlägt.