Heute bei GR Live: Demon Skin

In unserem heutigen Live-Stream widmen wir uns dem bockschweren Indie-Hack&Slash-Spiel Demon Skin, das heute für den PC veröffentlicht wird. Ein Termin für die bereits angekündigten Konsolen-Ableger (PS4, Xbox One, Switch) steht übrigens noch nicht fest.

Um den PC-Release gebührend zu feiern, sehen wir uns die ersten beiden Spielstunden in GR Live an. Mutmaßlich werden wir in dieser Zeit viele Tode sterben, wir freuen uns entsprechend über alle, die uns beistehen. Alles, was Ihr tun müsst: Ab 16 deutscher Zeit die GR-Live-Homepage ansteuern.