Am Freitag informierten wir Euch über die neuen Inhalte für Obsidians knuffiges Survival-Spiel Grounded, in dem geschrumpfte Kinder im heimischen Garten auf allerlei Gefahren treffen.

In der heutigen Folge von Gamereactor Live zeigen wir Euch, was das Update "Shroom and Doom" zu bieten hat. Steuert einfach ab 16 Uhr die GR-Live-Homepage an. Viel Spaß!