Heute bei GR Live: Alex Kidd in Miracle World DX

Im heutigen Live-Stream widmen wir uns einem frühen Aushängeschild von SEGA, Alex Kidd. Erst kürzlich wurde der einstige Mario-Konkurrent in einem Remake seines ersten Abenteuers in die Moderne verfrachtet. Die Neuauflage des Master-System-Spiels von 1986 bleibt dem Gameplay des Originals treu, verfügt jedoch über komplette neue Grafiken und Sounds. Mit an Bord sind ein Classic Mode und der sogenannte Boss Rush Mode.

Ihr wollt uns dabei zusehen, wie wir die ersten beiden Spielstunden von Alex Kidd in Miracle World DX antesten? Dann solltet Ihr ab 16 Uhr deutscher Zeit auf der GR-Live-Homepage vorbeischauen!