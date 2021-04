Heute bei GR Live: 3 out of 10 - Season Two

Letzten Donnerstag stellten wir 3 out of 10: Season Two vor, das es noch bis morgen um 16:59 Uhr kostenlos im Epic Games Store gibt. Das Adventure dreht sich um fiktionale Spieleentwickler, die endlich ein Spiel erschaffen möchten, das eine höhere Wertung als 3 von 10 erhält. Dummerweise wird dieses Vorhaben von einer Reihe an Missgeschicken begleitet...

Schaut ab 16 Uhr deutscher Zeit auf der GR-Live-Homepage vorbei und begleitet uns durch den pannenreichen Alltag eines Entwicklerstudios.