Heute bei Game Reactor Live ab 16 Uhr: Hyper Scape

Die Ankündigung von Ubisoft Montreals Battle-Royale-Titel Hyper Scape war eine willkommene Überraschung für Shooter-Fans auf der ganzen Welt. Heute haben wir die Gelegenheit, euch per Live-Stream am "Technical Test" von Hyper Scape teilhaben zu lassen und unsere Skills zu testen. Die Release-Version soll noch in diesem Jahr an den Start gehen.

Falls ihr unsere Vorschau mit ersten Impressionen noch nicht kennt, könnt ihr sie hier nachholen. Unsere Live-Video-Übertragung beginnt heute um 16 Uhr deutscher Zeit. Wir würden uns freuen, wenn ihr unsere Live-Page ansteuert und dabei seid!