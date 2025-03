Heute, am 5. März 2025, erhält PS3 ein neues Update

HQ

Heute hat die PlayStation 3 in einer überraschenden Wendung der Ereignisse ein Software-Update erhalten. Ja, ja, Sie haben richtig gelesen. Das PS3-Systemsoftware-Update 4.92 ist heute, am 5. März 2025, für alle Benutzer verfügbar.

Aber wenn Sie daran gedacht haben, in die Garage zu rennen, um die Box zu holen, in der Sie sie haben, warten Sie einfach eine Minute. Update 4.92 bringt keine großen Änderungen, und laut den knappen Patchnotes auf der Support-Seite von PlayStation benötigen Sie nur 200 MB Speicherplatz, um es zu installieren. Im Inneren des Patches befindet sich ein Update zur Leistungsverbesserung, das laut Resetera-Benutzer Yohokaru neue Verschlüsselungsschlüssel für Blu-ray-Discs enthält. Auf jeden Fall ist es merkwürdig zu wissen, dass mindestens eine Person in PlayStation noch an PlayStation 3 arbeitet.

Spielst du im Jahr 2025 noch mit deiner PS3?