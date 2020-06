Heute Abend schaut ihr Prestige - Die Meister der Magie in Fortnite

Epic Games wird diese Woche eine sogenannte "Movie-Nite"-Funktion in Fortnite testen, das so ähnlich funktionieren wird, wie diese Konzerte, von denen wir immer hören. Anstatt sich gegenseitig zu töten, versammeln sich die Spieler an einem bestimmten Ort im Spiel und schauen sich einen Film an. Für diesen ersten Testlauf wurden drei Filme des Regisseurs Christopher Nolan ausgewählt, nämlich Inception, Batman - The Beginning und Prestige - Die Meister der Magie. Der ausgestellte Film hängt vom Land ab und wir hier in Deutschland schauen deshalb Prestige. Die Ausstrahlung des Films beginnt am 26. Juni um 18:00 Uhr, weitere Details der Initiative findet ihr hier. Viel Spaß.