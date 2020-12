Am heutigen Dienstag ist es wieder an der Zeit für GR Live. Dieses Mal sehen wir uns das charmante Abenteuer Call of the Sea an. In den 1930ern bereisen wir eine...

Erscheinungsdatum von Call of the Sea enträtselt

am 17. November 2020 um 20:44 NEWS. Von Paweł Matyjewicz

Am 8. Dezember dieses Jahres wird das Abenteuerspiel Call of the Sea auf PC, Xbox One und Xbox Series erscheinen. Die Entwickler Out of the Blue werden uns also schon in...