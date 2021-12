Herzschmerz und Selbstfindung in Afterlove EP für Playstation, PC und Nintendo Switch

Afterlove EP ist ein Spiel, das sich mit Liebe, Verlust und Trauerbewältigung beschäftigt. Auf der heutigen Indie-World-Präsentation hat Pikselnesia aus Indonesia (die Entwickler von Coffee Talk und What Comes After) ihr neues Projekt vorgestellt, das uns nach Jakarta führt. Im Zentrum der Geschichte steht der Musiker Rama, der vor kurzem seine große Liebe Cinta verloren hat. Wir müssen mit dem verzweifelten jungen Mann zusammen lernen, den Tod seiner Freundin zu akzeptieren. Wie gut uns das gelingt, wird in einem von mehreren Enden widergespiegelt, denn unsere Entscheidungen verändern den Ausgang des Spiels.

Die Präsentation von Afterlove EP orientiert sich an japanischen Manga des Künstlers Soyatu und der Stil gleicht Spielen, wie Florence. Eine indonesische Indie-Band L'alphalpha steuert den Soundtrack bei und im Sommer 2022 soll das Game auf Playstation-Konsolen, Nintendo Switch und PC erscheinen. Spielerisch erwartet uns eine Mischung aus Narrative Adventure, Rhythmusspiel, Visual Novel.