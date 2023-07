Herzschmerz und Hoffnungen in der LEC Sommerwoche drei

HQ

Es war eine interessante Woche in der LEC, da die reguläre Saison zu Ende ging und wir uns von zwei Teams verabschieden mussten. Der Druck war groß, als die Teams darum kämpften, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, und nach der Möglichkeit suchten, um eine hohe Platzierung in Best-of-Three-Serien zu kämpfen und einen Platz im Saisonfinale anzustreben.

Kann Fnatic ihre Form finden?

Einige Kader stiegen und andere fielen an diesem Wochenende, Fnatic am Rande der letzteren Kategorie. Das Team schneidet keineswegs schlecht ab, und im Vergleich zu früheren Splits in diesem Jahr haben sie viel, worauf sie stolz sein können. Davon abgesehen war diese Woche eine Gelegenheit, ihre neu entdeckte Dominanz unter Beweis zu stellen und einen konsistenten Stil zu zeigen - etwas, das ihnen nicht gelungen ist. Tatsächlich war diese Woche Fnatic wahrscheinlich die schlechteste ihrer drei Auftritte in der regulären Saison, was ihren Schwung in den Gruppen beeinträchtigen könnte.

Während das gesamte Team am Wochenende großartige mechanische Leistungen zeigte, insbesondere Razork's Viego (D1G4), feuern sie nicht auf allen Zylindern. In ihrem ersten Spiel gegen BDS pumpte Fnatic drei Kills in einen Olaf außerhalb des Spiels, der von Adam gesteuert wurde, was es ihrer Konkurrenz ermöglichte, sich in einen Baron-Pick umzuwandeln. Ein Baron Steal und zwei Elder Dragons gegen sie später gelang es Fnatic, einen Sieg aus einer Niederlage zu kratzen, die sie fabriziert hatten.

Ihr Spiel gegen Team Heretics (D2G3) war eine anständige Leistung gegen eine Mannschaft, die stark aussieht, aber in den entscheidenden Momenten Fnatic zu weit geht, zu rauflustig spielt und ausgeschaltet wird. Spieler von Jankos und VetheoDas Kaliber von ist das Mindestniveau, mit dem dieser Kader konkurrieren sollte, und wenn sie es zu den Weltmeisterschaften schaffen, werden diese Fehler viel härter bestraft.

Die Niederlage von Fnatic gegen SK war ein enttäuschendes Ende der Woche und der regulären Saison für die Mannschaft. Es war knapp in der Mitte des Spiels, wobei SK Vorteile auf der oberen Seite der Karte hatte, beide Mid-Laner gute Leistungen zeigten und Fnatic den Vorteil der Bot-Lane hatten. Dies brach zusammen, als SK sich ein Baron von Fnatic wegschlichen und ihren Front-to-Back-Draft gut ausführten, um den Sieg zu erringen.

Die größte Schwäche des Teams liegt in der schlechten Zielumrundung. Dies ist ein aggressives, mechanisch dominantes Team, das gerne um des Kämpfens willen kämpft und zahlenmäßige Vorteile nutzt, um sich neutrale Spieler zu sichern, anstatt gut zu planen. Das ist etwas, woran sie früher oder später arbeiten müssen, da sie herausgefunden werden, und sie werden verlieren, wenn die Teams aufhören, in ihre Fallen zu spielen.

Ich sehe aber auch Hoffnung für die Mannschaft. Der zweite Platz in der regulären Saison ermöglichte es Fnatic, seinen ersten Gegner für die Gruppenphase auszuwählen und zwischen MAD Lions und SK. zu wählen. Trotz eines komischen Moments, in dem Razork versuchte, XL, Fnatic in einem Revanchespiel gegen SK anzutreten, anstatt die (5 Niederlagen, Tendenz steigend) MAD Lions. Mit drei von vier Todesfällen für Noah an diesem Wochenende gegen diesen SK-Kader könnte ein Teil des Drucks nachlassen und das Team kann sich auf dominante Weise auf Rache konzentrieren. Es ist eine mutige Aussage, und wir müssen abwarten, ob es funktioniert.

Der Kern von SK erwacht zum Leben

Ein Rückblick auf den Wendepunkt für SK Gaming in der LEC, Markoon und Sertuss läuten den Beginn einer neuen Ära des Teams ein. Doch um die höchsten Höhen zu erreichen, ist dies eine Organisation, die es dennoch ernst meint. Sie haben das bewährte Bot-Duo Exakick und Doss aus dem dominanten LDLC OL-Kader von 2022 übernommen und waren in beiden vorherigen Splits recht erfolgreich, obwohl sie im Sommer ein wenig zu kämpfen hatten, da ihre Rookies konzentriert und bestraft sind.

Irrelevant war alles andere als das. Der Top-Laner von SK ist sicherlich unter dem Radar geblieben und in der Lage, auf der schwachen Seite anmutig die Lane zu verlieren und mit nur wenig Aufmerksamkeit von Markoon zu übernehmen. Abgesehen von ihrer Niederlage gegen Astralis (D1G1) an diesem Wochenende, die meiner Meinung nach größtenteils auf ihre Entscheidung zurückzuführen ist, Poppy in den Dschungel zu verlegen, obwohl es ein besseres Matchup in Renekton gewesen wäre, hat er eine hervorragende Basis für den Rest des Teams geschaffen, um zu glänzen.

SK Hauptstützen Markoon und Sertuss traten schließlich als Duo auf, um das Team in die Gruppenphase zu führen. In ihren Spielen gegen MAD Lions und Fnatic blieben beide Spieler unsterblich und arbeiteten als tödliches Duo, um sich Vorteile im frühen Spiel zu sichern und brillante Kämpfe von vorne nach hinten im mittleren bis späten Spiel zu ermöglichen. Mit KDAs von 11/0/21 und 13/0/17 für Markoon bzw. Sertuss in diesen Spielen ist dies ein Paar, das man in der Gruppenphase im Auge behalten sollte.

KOI wird abtrünnig, wenn es darauf ankommt

KOI hatte ein interessantes Wochenende und sicherte sich trotz einiger anfänglicher Stolpersteine die Gruppenphase. Es sah nicht gut aus für den Kader, als sie einen Sieg von einer schwächelnden Vitality-Mannschaft kratzten, die während des gesamten Spiels überlegen aussah (D1G2). Scheinbar tot und begraben waren die Tage von Rogue, da KOI nicht in der Lage waren, den charakteristischen Stil ihrer Vorgänger mit Lane-Dominanz und Makro-Choke gegen einen formstarken G2 (D2G2) auszuführen, der sie überrollte.

In einem entscheidenden letzten Spiel gegen Astralis (D3G3) sah es nicht hoffnungsvoll aus für KOI, die ein Schatten des Erfolgs zu sein schienen, zu dem diese Spieler fähig sind. Hinter den Kulissen scheint es jedoch Klick gemacht zu haben, denn KOI kehrte zu ihrer Form zurück, gewann ihre Lanes, spielte in der Mitte des Spiels stabil und sah in Teamkämpfen im späten Spiel tadellos aus - vielleicht die erste wirklich dominante Leistung dieses Kaders im Sommer. Larssen knackte 1000 LEC-Kills, als er 6/1/11 mit einem Neeko-Pick ging, der gepaart mit Comp's 10/0/9 Sivir unaufhaltsam aussah. Massen-Massen-Massenkontrolle und blitzschnelle Angriffe ermöglichten weitreichenden Schaden durch die Querschläger der ADC, und KOI scheinen ihren Stil für Gruppen sortiert zu haben.

XL-Schloss auf dem dritten Platz

Ich habe nicht viel über diesen Kader zu sagen, was ich in den vergangenen Wochen nicht getan habe, aber ich bin angenehm überrascht von der Leistung von Excel. Nachdem sie eindeutig ihren Stil gefunden hatten, gelang es Excel, sich von zwei tragischen Trennungen zu erholen und den dritten Platz in der regulären Saison zu belegen. Odoamne verdient ein besonderes Lob für die Vielfalt, die er in seinen Auftritten gegen Astralis (D2G1) und Team Vitality (D3G1) gezeigt hat.

Obwohl beide Teams in dieser Aufteilung unsere schwächsten waren, kann man mit Fug und Recht sagen, dass sowohl Finn als auch Photon herausragende Top-Laner waren und keine Pushovers sind, denen man sich stellen muss. Nachdem er Sion mit extrem minimalen Verlusten in Finn gespielt hat und Kennen gegen Photon fortgesetzt hat, scheint Odoamne seinen Halt im Kader zu finden und die variablen, hochrangigen Leistungen zu zeigen, die ihn zu einer solchen Bedrohung auf Rogue und während seiner gesamten langen Karriere. Ich bin gespannt, wie sich dieses Team in der Best-of-Three-Serie mit einem neuen Patch schlägt.

Lasst uns die Zeitschleife machen

Wir werden nächste Woche eine Pause von der LEC einlegen, aber nach der Rückkehr der Liga werden wir zwei Patches nach vorne geschossen haben, und das wird unweigerlich einige Auswirkungen auf die Meta haben. Statikk Shiv wird abgeschwächt und es ist wahrscheinlich, dass Kraken Slayer an seiner Stelle auftaucht. Ivern und Rell werden aktiviert und könnten einige Matchups auf der unteren Lane und im Dschungel aufmischen. Insbesondere Rell könnte eine gute Wahl für Teams wie Excel und MAD Lions sein, die über kompetente Engage-Support-Spieler verfügen.

In der Vorbereitung sieht es so aus, als ob unsere großen Drei bereits auf dem Weg nach draußen sind. K'Sante fehlte in dieser Woche bei vier Picks/Bans, was zu einer Repräsentation von 73 % führte und bei der Auswahl nur minimalen Erfolg hatte. Viele Teams haben entweder Konter-Matchups vorbereitet oder scheinen einfach keine Angst mehr vor dem Pick zu haben, so dass es weiter in Gruppen fallen könnte.

Yuumi wurde am Wochenende fünfmal ausgewählt, und trotz einiger starker Leistungen sah es nicht so aus, als ob es der Free-Win-Lock-in sein sollte. Blitzcrank hat sich zu einem starken Konter-Pick für die Katze entwickelt, mit Haken, die in der Lage sind, einen Zwei-zu-Eins-Deal unter dem Turm zu erzielen, wenn die buchreitende Katze an einen Teamkollegen gebunden ist.

Milio wurde am Wochenende sechsmal ausgewählt, wahrscheinlich als die Teams versuchten, Konter-Matchups zu testen, die für die Gruppenphase bereit waren, oder ihn auf der blauen Seite durchzulassen, um seine Stärke in Lane- und Teamkämpfen zu nutzen. Dies ist eine Wahl, von der ich nicht vermute, dass sie irgendwohin gehen wird, mit einem Rekord von 5W1L in der dritten Woche. Scharmützellastige Engage-Support-Picks wie Nautilus, Braum und Pyke wurden als Lane-Konter getestet - und scheinen größtenteils vielversprechend zu sein -, aber es fehlt ihnen die Menge an Nutzen, die Milio im mittleren bis späten Spiel bietet.

Welche Picks könnten an Priorität gewinnen?

Beginnen wir mit den Unterstützungs-Picks, es scheint wahrscheinlich, dass Tank-Engage-Unterstützer wie Rell, Nautilus, und Blitzcrank weiterhin eine gute Wahl sein werden. Sie sind in der Lage, gut in der Lane zu handeln, nach Picks zu suchen und sich in Teamkämpfen CC zu legen, sind in allen Phasen des Spiels nützlich und können Spiele drehen. Braum hat ein ausgezeichnetes Matchup mit vielen Gefechts-Unterstützern, die in der Lage sind, CC anstelle von Verbündeten zu nehmen und diese unbeweglichen Champions nach einem Gefecht stranden zu lassen, was sie zu einer leichten Beute für erneute Gefechte macht, und daher ist es sehr wahrscheinlich, dass Braum zu einer wichtigen Wahl wird, die man im Auge behalten sollte.

Gragas ist und bleibt meiner Meinung nach ein solider Flex-Pick. Gragas kann auf der oberen Lane, im Dschungel und sogar in der mittleren Lane gespielt werden und könnte in die Rolle des Unterstützers gewechselt werden, wenn die Unterstützungsmeta engagierter wird, mit hervorragenden Entflechtungswerkzeugen in seinen Body Slam- und Explosive Cask-Fähigkeiten. Xayah könnte aus ähnlichen Gründen zu einer noch häufigeren Wahl werden. Er ist in der Lage, sich mit Federsturm selbst zu schälen, und da Rakan am Rande der Meta-Relevanz liegt, könnte er sogar die erste ADC-Wahl werden.

Azir hat sich zu einem erstklassigen Mid-Lane-Pick entwickelt, der in der Lage ist, eine riesige magische Schadensquelle zu sein, gepaart mit Angriffsschaden-Carrys und einen wichtigen Druckpunkt abseits der Bot-Lane zu bieten, der nicht ignoriert werden kann. Alternativ hat Tristana an Priorität als Schadenspickel für doppelte Angriffe und auch als Flex in der Bot-Lane gewonnen. Vor allem, wenn er zusammen mit Milio gedraftet wird, hat diese Wahl eine unausstehliche Reichweite und viel Schaden bei automatischen Angriffen.

Schließlich Poppy. Ich kann gar nicht genug betonen, wie gut diese Wahl ist und wie viel besser sie meiner Meinung nach werden wird. Poppy bietet eine Stärke innerhalb und außerhalb der Kluft, die nur wenige andere Champions haben, und ist eine Wahl, die sich darauf auswirken kann, wie der Gegner draftet. Flexibel auf der oberen Lane und im Dschungel, lächerlich gut in Frontline und Zoneneinteilung und in der Lage, alle Sprints zu unterbinden, halte ich es für höchst unwahrscheinlich, dass dieser Pick irgendwohin geht.

Abschied nehmen

Nun zum Abschied. Astralis und Team Vitality kämpften an diesem Wochenende hart, konnten sich aber nicht für die Gruppenphase qualifizieren und belegten den neunten bzw. zehnten Platz - ein Ergebnis, von dem beide Teams extrem enttäuscht sein werden. Astralis haben im Sommer einige großartige Höhen gezeigt, aber ich denke, in ihrem Fall - wie das Sprichwort sagt - verderben zu viele Köche den Brei.

Astralis sind ein Team, das es liebt, seltsam zu draften, es liebt, kreativ zu sein, das Teamfight und Scharmützel liebt. Diese Meta erlaubt es ihnen nicht, das zu tun. Da Tanks, Utility-Magier und Verzauberer-Supporter dominierten, waren Astralis von der ersten Woche an stilistisch im Nachteil und konnten sich nicht anpassen. Ein umstrittener Pick pro Spiel funktioniert tendenziell, wirft den Gegner ab und ist eine Stärke für den Kader, um sich zu sammeln, aber zwei oder sogar drei Off-Meta-Picks pro Spiel führen nur zu einer insgesamt schwächeren Zusammensetzung und einigen schwierigen Spielen.

Was Team Vitality betrifft, gibt es viel zu tun. Kein Hass auf Daglas, er war diese Woche wohl das leistungsstärkste Mitglied von VIT, aber ich denke, es war einfach der falsche Zeitpunkt, ihn einzuwechseln. Einen jungen LEC Neuzugang zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die Mannschaft zu holen, scheint einfach nicht die richtige Entscheidung zu sein. Das Training und der Zusammenhalt mit den Teamkollegen müssen minimal gewesen sein, und der Druck muss enorm gewesen sein. Vitality hat exzellente mechanische Figuren - alle ihre Spieler haben das Potenzial, die Besten in ihrer Rolle zu sein, aber sie haben keinen zusammenhängenden Stil. Zum Beispiel ist Bo ein Carry-Jungler und Upset ein Carry-Bot-Laner - der Rest des Teams ist flexibler und sollte um diese beiden Druckpunkte herum spielen. Vitality kann unmöglich erwarten, in jedem einzelnen Matchup zu gewinnen und Ressourcen an jeden einzelnen Spieler weiterzuleiten, und muss daher genau hinschauen, reden und entscheiden, wie er sich als Team entwickeln und wem er sein Vertrauen schenken möchte. Sie könnten es immer noch bis ins Saisonfinale schaffen, und wenn sie es schaffen, hoffe ich aufrichtig, dass ihr außergewöhnlich talentierter Fünf-Mann-Kader zu einem Team geworden ist.

LEC Sommer Regular Season Endstand:

LEC-Gruppen-Halterung: