Herzaugen bringen den Angstfaktor an diesem Valentinstag

Der Valentinstag ist berüchtigt dafür, ein romantisches jährliches Fest zu sein, bei dem Paare auf der ganzen Welt Zeit miteinander verbringen. In diesem Jahr versuchen die Produzenten von Scream jedoch, eine neue Erzählung voranzutreiben, indem sie einen Slasher-Horror vorstellen, in dem die Geliebten im Fadenkreuz stehen.

Er ist als Heart Eyes bekannt und es ist ein Horrorfilm, in dem Paare von einem grausamen Serienmörder ins Visier genommen werden, der leuchtende Herzaugen auf seiner Maske hat, und das alles am Valentinstag. Im Wesentlichen handelt es sich um eine ziemlich klare alternative Herangehensweise an das Format Scream.

Der Film wurde unter der Regie von Josh Ruben gedreht und von Phillip Murphy, Christopher Landon und Michael Kennedy geschrieben. Er wird von Olivia Holt und Mason Gooding in den Hauptrollen gespielt, aber auch mit Gigi Zumbado, Michaela Watkins, Devon Sawa und Jordana Brewster und soll am 7. Februar in die Kinos kommen. Schauen Sie sich den Trailer und die vollständige Zusammenfassung unten an.

"In den letzten Jahren hat der "Heart Eyes Killer" am Valentinstag Chaos angerichtet, indem er romantische Paare verfolgt und ermordet hat. An diesem Valentinstag ist kein Paar sicher... "